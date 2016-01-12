



Глава южнокорейской дипмиссии посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Ук Хен.



Встреча была посвящена вопросам практической реализации договоренностей по дальнейшему расширению узбекско-корейского торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества, организации очередного заседания межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в первом полугодии текущего года в Сеуле, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи