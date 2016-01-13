



Наманганские охранники задержали мошенника



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. Недавно бойцы 1-го отдельного батальона милиции управления охраны "Куриклаш" старший сержант Ё. Хамидов, рядовые Л. Баймирзаев и Б. Жалилов задержали находящегося в розыске гражданина М., 1955 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного Кодекса Узбекистана (мошенничество).



Это далеко не первый случай, когда данное подразделение оказывает посильную помощь розыскникам.



"Несмотря на то, что личный состав батальона несет службу по охране банковских учреждений, категорированных и других объектов, постоянно совершенствует боевое и профессиональное мастерство, активно участвует и в охране общественного порядка и профилактике правонарушений", – рассказывает командир 2-го взвода сержант Файзулло Нурматов.



Так, по горячим следам было раскрыто преступление, связанное с оборотом наркотиков, и задержано трое граждан, подозреваемых в совершении серьезных преступлений.



Кроме того, за прошлый год было выявлено 120 административных правонарушений, материалы в отношении виновных направлены в службу профилактики. Также задержано и 74 несуна, занимавшихся мелкими хищениями. Материалы на них направлены в соответствующие органы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи