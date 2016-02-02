



Посол Беларуси посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Николай Клакевич. Его принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камиловю В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-белорусского сотрудничества по всему спектру направлений, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, а также вопросы организации предстоящих контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи