



Встреча в нижней палате национального парламента



ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация во главе с генеральным секретарем Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО) и Национальной избирательной комиссии Республики Корея Ким Ён Хи. В ходе встречи гости были ознакомлены с деятельностью национального парламента и проводимыми в Республике демократическими преобразованиями, направленными на дальнейшую демократизацию и либерализацию избирательного процесса, законодательное укрепление роли парламента и политических партий, а также состоялось обсуждение вопросов углубления межпарламентского взаимодействия между Узбекистаном и Южной Кореей, сообщает пресс-служба Законодательной палаты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи