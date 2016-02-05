Узбекский лидер сменил руководство столичного региона

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указы, в соответствии с которыми было сменено руководство Ташкентской области.

Так, глава государства освободил от должности хокима Ташкентской области Усманова Ахмада Тугиловича, пребывавшего на этом посту с января прошлого года, и назначил на эту должность Абдуллаева Содика Сабитовича, работавшего хокимом Зангиатинского района. .

О данном решении было объявлено на внеочередной сессия Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов, на которой в ходе выступления узбекского лидера также были подведены итоги социально-экономического развития области в 2015 году и намечены задачи на наступивший.

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