Обсуждены вопросы организации саммита ШОС в Ташкенте

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля в Пекине (Китайская Народная Республика) завершило работу заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, открывшееся 2 февраля в китайской столице.

На повестку дня встречи, в которой приняли участие делегации Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов и директор Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Е.Сысоев, было вынесено порядка 30 вопросов, касающихся организации мероприятий и деятельности ШОС в рамках председательствования в организации Республики Узбекистан в 2015-2016 годах, а также обсуждение проектов документов по дальнейшему взаимодействию стран-участниц ШОС в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Главным пунктом переговоров стали вопросы подготовки к предстоящему саммиту глав государств-членов ШОС в Ташкенте во второй половине июня.

Кроме того, был рассмотрен План основных мероприятий ШОС на 2016 год, который включает в себя проведение совещаний отдельных министерств и ведомств, встреч секретарей советов безопасности, Форума ШОС с участием представителей научных кругов и международных экспертов, заседаний Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, научно-практических конференций по вопросам безопасности, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, участие миссии наблюдателей от ШОС в международном наблюдении за предстоящими парламентскими выборами в Казахстане (март) и России (сентябрь), а также юбилейные мероприятия в штаб-квартире ШОС – художественные и фотовыставки, выступления деятелей культуры государств-членов ШОС, Дни открытых дверей и Дни республик.



Завершится 2016 год проведением заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС в Кыргызской Республике, которой Узбекистаном будет передана эстафета председательства в Организации.

По итогам заседания была принята Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел государств-членов ШОС на 2016 год.

УЗИНФОРМ