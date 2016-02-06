Узбекистан и Бразилия расширяют сотрудничество в сфере АПК

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 4 февраля, вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Федеративной Республики Бразилия о сотрудничестве в области сельского хозяйства, подписанное 28 мая 2009 года в городе Бразилиа в ходе официального визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Бразилию, сообщило сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

По информации МИД Узбекистана, документом предусматривается отрудничество во всех областях сельского хозяйства, развития скотоводства, производства сырья для биологического горючего, молочных продуктов, садоводства, безопасности пищевых продуктов, администрирования сельского хозяйства, управления земельными ресурсами, генетики и биотехнологий и т.д.

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