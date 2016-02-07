



Выставка фотохудожников Узбекистана открылась в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Самые известные работы современных фотохудожников Республики представлены на фотовыставке под девизом "Узбекистон – багрикенг диёр", открывшейся в понедельник в краеведческом музее Намангана.



Представлено множество фоторабот известных мастеров-фотографов Владимира Шлосберга, Абдугани Жума и Михаила Левковича, посвященных самым разным темам. Всех поражало высочайшее качество работы фотографов, которые смогли запечатлеть и сохранить волшебные мгновения жизни.



"Мы постарались отразить здесь все преобразования и реформы в нашей стране, обновляющиеся с каждым годом улицы и проспекты городов, успехи узбекского спорта", – говорит старший научный сотрудник выставки культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана Насима Джураева.



В экспозиции представлено более ста работ известных фотографов. Немалое место заняли на выставке темы межнационального согласия и религиозной толерантности в нашей стране, где проживают представители многих народностей и конфессий.



Очень интересны, напрмиер, работы Владимира Шлосберга "Православная церковь" у Мирабадского рынка Ташкента, католический костел, моменты богослужения.



А Абдугани Жума запечатлел множество исторических достопримечательностей Хивы, Самарканда и других городов, а также пятничную молитву в мечети.



Гости, студенты и школьники с интересом осмотрели и экспозиции залов природы и истории музея. В отделе истории предоставлены работы одного из первых фотографов Узбекистана, основателя Наманганской типографии Исхокхон-тура Ибрата, который запечатлел прибытие первого поезда в Наманган, первый автомобиль в городе, многие улицы, рынки.



На открытии выставки выступил заместитель хокима области Назиржон Хайиталиев, директор Дома-музея имени Урала Тансикбаева Фарход Жалилов, пятикратный чемпион мира Абдумутал Мамасодиков. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи