



Наманганское медресе переедет в Дом ветеранов



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. По инициативе Духовного управления мусульман Узбекистана принято решение о передислокации средне-специального исламского учебного заведения "Мулла-Киргиз" в здание бывшего Дома ветеранов на массиве Оромгох. Соответственно, изменилось и название: заведение будет называться средне-специальное исламское учебное заведение "Хидоя".



Ранее это учебное заведение располагалось в мечети "Ота Уллихон-тура", построенной сто лет назад зодчим Мулла-Киргизом, который оставил о себе память в виде ряда объектов – жемчужин архитектуры Намангана, которые входят в реестр культурного наследия. Это медресе пережило множество катаклизмов и сохранилось в первозданном виде. До войны здесь кто-то додумался разместить винзавод. Впрочем, может, это и спасло здание от воинствующих атеистов.



Церемонию открытия медресе на новом месте посетили председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Ортикбек Юсупов, председатель Духовного управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов, хоким области, сенатор Олий Мажлиса Хайрулло Бозаров, представитель ДУМ в Наманганской области Абдулхай Турсунов.



Было особо отмечено, что здесь созданы все условия для учебы и занятий спортом, имеются оснащенные всем необходимым учебные аудитории, лаборатории для практических занятий по биологии, химии и физике, лингафонный и компьютерный кабинеты, библиотека, а также огромный парк.



– Вообще, в Намангане имеется ряд интересных исторических памятников: медресе "Мулла-Киргиз", мавзолей "Ходжи Амин кабри", построенный еще в 1725 году, несколько старинных частных домов, мечети "Сирли" и "Куйи Муборак", памятники европейской архитектуры – здания Дома-музея памяти и почестей и бывшего ресторана "Узбекистан" и другие, которые привлекают внимание туристов, – поясняет полномочный представитель НК "Узбектуризм" Хошимжон Гайбуллаев.



По его словам, мечеть "Ота Уллихон тура" занимает особое место среди объектов культурного наследия. Ее купол считается третьим по своим размерам во всей Азии, а на первом месте – купол мечети в Мешхеде (Иран). В ходе реставрации мечети будут снесены незаконные постройки, а водонапорная башня будет стилизована под восточный минарет, а также предполагается разбить сквер. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи