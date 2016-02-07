



Наманганские легкоатлеты добежали до медалей



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Успешно выступили представители Наманганской области на зимнем чемпионате Республики среди юношей и девушек 1997 – 1998 годов рождения. Особенно они отличились в беговых дисциплинах.



Студентка Чустского спортколледжа Муаттар Баротова доминировала в беге на 1500 и 5000 метров, завоевав на обеих дистанциях "золото". А студентка Наманганского колледжа олимпийского резерва Гузал Набижонова заняла на обеих этих дистанциях третье место.



В споре за Кубок Узбекистана студентка Наманганского госуниверситета Нурхон Мухиддинова сумела финишировать второй в беге на 1500 метров, а на более длинной дистанции – третьей. Кстати, она включена в состав сборной Узбекистана и выступит за страну в феврале на Кубке Азии в Бахрейне.



В общем зачете воспитанники тренера Хилолы Абдуллаевой из ДЮСШ "Баркамол авлод" Намангана заняли третье место в открытом Кубке Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи