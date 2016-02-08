



"Навбахор" пополняет состав "бунедкоровцами"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Наманганский клуб может приобрести сразу несколько "ласточек". По данным официального сайта "Навбахора", новый наставник клуба Рашид Гофуров хочет видеть в своей команде сразу четырех игроков "Бунёдкора".



Пополнят состав команды вратарь Павел Бугало, защитник Акмал Шорахмедов, полузащитники Жавлон Иброхимов и Виктор Карпенко. Они должны присоединиться к "Навбахору" во время тренировочного сбора в Ташкенте, начавшегося 2 февраля.



А до этого в "Навбахор" перешли Хайрулла Каримов, Анвар Раджабов и Тимур Аюпов из "Бунёдкора", Обид Джурабаев ("Алмалык"), Санжар Аскаралиев и Абдумалик Абдуллаев ("Андижан"), Акрам Бадриддинов ("Насаф"), Муйдин Мамазулунов ("Локомотив"), Игорь Голбан ("Коканд-1912") и украинский легионер Александр Пищур.



В рамках предыдущего тренировочного сбора, также проходившего в Ташкенте, наманганцы провели 4 товарищеских поединка. Они проиграли "Насафу" – 1:2, дважды уступили бекабадскому "Металлургу" – 1:4 и 0:3. Победа пришла лишь в заключительном матче с "Согдианой". Несмотря на то, что в этой встрече не смогли принять участия из-за травм Тохир Шамсиддинов и Акрам Бахриддинов, а также украинский нападающий Александр Пищур, с разрешения тренеров уехавший на несколько дней домой, наши победили с крупным счетом 3:0. Голы у "Навбахора" забили Дильшод Джаббаров, Анвар Раджабов и Сардорбек Азимов.



Тем временем, бывший нападающий сборной Узбекистана Максим Шацких намерен продолжить карьеру в США или ОАЭ. Летом прошлого года Шацких подписал контракт с украинским любительским клубом "Рух" из Винницы, срок которого закончился в декабре.



"Порох в пороховницах ещё имеется, поэтому работаю в направлении трудоустройства. Понятно, что на Украине я уже вряд ли останусь играть, так что мой ориентир – Азия и Америка. Может, срастётся поехать в MLS", – цитирует Шацких "Matchday" со ссылкой на газету "Команда". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи