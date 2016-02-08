



Дни открытых дверей для предпринимателей пройдут в Наманганской области



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Дважды в месяц намечено проводить дни открытых дверей для предпринимателей в областном, городском и районных хокимиятах. Это предусмотрено решением хокима Наманганской области Хайрулло Бозарова, сообщает информационная служба хокимията области.



Дни открытых дверей организуются во вторую и третью пятницу каждого месяца в целях обеспечения надежной защиты субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, их всесторонней поддержки и дальнейшего ускорения работы по решению имеющихся проблем в этой сфере, отмечается в документе.



Он принят во исполнение выполнения распоряжения Президента Республики Узбекистан № 4725 от 15 мая 2015 года "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, устранению препятствий на пути их ускоренного развития".



Хокимиятам города Намангана и районов предписано в дни открытых дверей принимать меры по изучению проблем предпринимателей и их решению специалистами хокимиятов и профильных организаций в установленном законом порядке; проводить на постоянной основе широкую разъяснительную работу по доведению до субъектов предпринимательства смысла и значения социально-экономических реформ, проводимых в стране, в особенности принимаемых законодательных документов по развитию и поддержке предпринимательства.



Областному региональному управлению Торгово-промышленной палаты Узбекистана в целях ведения мониторинга предоставлять информацию об итогах проведенных дней открытых дверей в течение двух дней.



Правоохранительным органам и органам контроля, организациям по обслуживанию предпринимателей принять меры по оперативному рассмотрению жалоб и обращений предпринимателей, поступающих по телефонам доверия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи