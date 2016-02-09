



Руководитель МИД Узбекистана принял главу РАТС ШОС



ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошла встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгением Сысоевым. В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы подготовки к предстоящему в июне в столице Узбекистана саммиту глав государств-членов ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи