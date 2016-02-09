Руководитель МИД Узбекистана принял главу РАТС ШОС

Руководитель МИД Узбекистана принял главу РАТС ШОС09.02.2016 18:33
ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошла встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгением Сысоевым.
В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы подготовки к предстоящему в июне в столице Узбекистана саммиту глав государств-членов ШОС.
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