Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем НАТО

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным главой Бюро сотрудником НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии в Ташкенте Розарией Пульизи.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд международных и региональных проблем, предстоавляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

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