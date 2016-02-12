Обсуждены перспективы развития детского спорта в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой очередное заседание Попечительского совета Фонда развития детского спорта страны, на котором были подведены итоги работы фонда с момента его основания в 2002 году и определены задачи на перспективу.

В выступлении главы государства говорилось:

"Мы с большими надеждами и благородными целями в 2002 году организовали Фонд развития детского спорта. С тех пор прошло 14 лет. С этой точки зрения будет целесообразным, если мы проанализируем проделанную работу не только за 2015 год, но и, в определенной степени, за весь прошедший период. То есть, следует поговорить о том, чего мы достигли, организовав специальный фонд в целях развития детского спорта, повышения его на уровень государственной политики, в какой мере реализовали поставленные перед собой задачи, о том, какие соответственно из этого мы должны сделать выводы.



Во-первых, всем нам известно, что основной задачей данного фонда мы обозначили приобщение с раннего детства наших детей, молодого поколения к спорту, пробуждение в нем интереса и любви к спорту, воспитание подрастающего поколения физически и духовно здоровыми, гармонично развитыми личностями. Мы поставили перед собой цель: пусть наши мальчики и девочки с детства, в основном со школьных лет, считают спорт своим постоянным спутником в жизни, чтобы спорт на всю жизнь стал настоящим другом, а для этого – создать все условия и возможности.



Если в 2005 году в нашей стране спортом занимались 30 процентов детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, в том числе в сельской местности – 29 процентов, то в 2015 году эти показатели соответственно составили 57,2 процента и 56 процентов. Несомненно, это ярко свидетельствует о том, каких изменений и огромного роста мы достигли в этом направлении.



Во-вторых, в результате адресной целевой работы, направленной на развитие детского спорта, резко увеличиваются виды спорта, которыми регулярно занимаются наши дети. Например, если дети данного возраста в 2005 году посещали занятия по 43 видам спорта, то в настоящее время они занимаются 59 видами спорта, что отражает весомый рост не только количественных, но и качественных успехов в этой области.



То, что наши дети регулярно занимаются такими новыми для нас видами спорта, как художественная гимнастика, плавание, синхронное плавание, теннис, таэквондо, дзюдо, каратэ, ватерполо, гребля, участвуя в престижных соревнованиях континентального и мирового масштабов, поднимаются на высшие ступени пьедестала почета, вызывает у каждого из нас особую радость и восхищение.



Раньше мы и мечтать не могли о таких современных плавательных бассейнах, теннисных кортах или гимнастических залах, какие действуют сегодня в нашей стране. К примеру, когда речь шла о плавании, мы представляли себе купание в арыках или каналах, не отвечающих элементарным требованиям санитарии. В результате этого среди населения Республики, особенно среди детей, росла заболеваемость тяжелыми недугами, Узбекистан среди республик бывшего союза занимал одно из первых мест по материнской и детской смертности, и это хорошо известно из нашей недавней истории.



Вследствие такой весьма тяжелой ситуации, оставшейся нам от колониального строя, в 2000 году на каждые 100 тысяч детей около 6 тысяч болели острыми респираторными вирусными инфекциями, 576 - пневмонией, 449 - бронхитом, 310 - сколиозом.



В результате осуществленной нами широкомасштабной работы по последовательной реализации экономических, социальных, бытовых, медицинских и других мер, системного развития детского спорта сегодня среди детей 6-15 лет, занимающихся спортом, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 47,3 процента, пневмонией - на 55,6, бронхитом - на 61,7, сколиозом - на 45,5 процента, что радует всех нас как достигнутый нами важнейший результат. Подобные позитивные изменения каждый родитель видит на примере своей семьи, своих детей и глубоко осознает влияние и значение спорта в этом направлении.



В-третьих, необходимо также особо остановиться на нашей практической работе по привлечению девочек к массовому спорту. Эти показатели в 2005 году составили 24 процента, в том числе в сельской местности - 22 процента. Отрадно, что сегодня 47 процентов девочек, в сельской местности - 44,7 процента, регулярно занимаются спортом.



Если смотреть в масштабах областей, то в 2015 году в Ферганской области спортом занимались 47,6 процента девочек, в Наманганской области – 47,5, в Самаркандской и Хорезмской областях – 47,4 процента, что заслуживает особого внимания.



Мы должны еще более последовательно продолжать эту работу. В девочках мы, прежде всего, видим будущих матерей, которые подарят жизнь и будут воспитывать будущее поколение – надежду и опору нашего народа. То есть, если девочка будет здоровой и счастливой, то будут здоровыми и счастливыми и семья, которую она построит в будущем, и ее ребенок. Если будет здоровой и счастливой семья, то будет процветающим и благополучным все общество. Мы никогда не должны забывать об этом.



В целях повышения интереса девочек к спорту, популяризации спорта среди них мы уделили особое внимание вопросу подготовки женщин-тренеров, приняли в связи с этим специальные постановления, что сегодня дает свои результаты. Раньше было очень трудно найти наставниц в сфере спорта. А в сельской местности таких специалистов почти не было.



С учетом всего этого в нашей стране внедрена новая, эффективная система стимулирования труда высококвалифицированных спортивных тренеров, в том числе женщин-тренеров, и это сейчас дает свои результаты. Подтверждение тому можно видеть в том, что в 2015 году число тренеров и спортивных наставников увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом, в том числе женщин-тренеров - в 3,8 раза.



В-четвертых, проводимая нами такая благородная работа, направленная на обеспечение будущего наших детей, находит свое практическое воплощение в физическом росте и развитии подрастающего поколения. Например, в Узбекистане доля мальчиков в возрасте 14 лет, чьи показатели роста соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время по Ташкенту составляет 97,9 процента, по Наманганской области - 97,6, Кашкадарьинской области – 97,1, Бухарской области - 96,8 процента, по всей стране - 94,2 процента. Другими словами, рост наших мальчиков и девочек в возрасте 14 лет за последние 10 лет в среднем увеличился на 2,8 сантиметра.



Еще один важный результат осуществленной нами в этом направлении работы можно видеть на примере того, что численность парней, годных к военной службе, с 63,4 процента в 2000 году выросла до 86,3 процента в 2015 году, их рост в данный период увеличился на 5,9 сантиметра и составил в среднем 171,7 сантиметра, вес вырос на 6,2 килограмма и достиг в среднем 67,8 килограмма.



В-пятых, очевидно, что регулярные занятия спортом формируют здоровое мировозрение у наших детей, закаляют их волю, создают прочную основу для формирования их мужественными личностями, способными стойко преодолевать различные испытания и трудности. Самое важное, что занимающиеся спортом дети не поддадутся негативному влиянию чуждых нашему менталитету деструктивных идей.



В настоящее время наша молодежь содержательно проводит свободное время на построенных в городах и селах современных футбольных полях. Такая работа дает свои результаты. Меняются наша жизнь, сознание, отношение к себе, своему здоровью, будущему, и на этот процесс наряду со многими другими позитивными факторами большое влияние оказывает и спорт.



В-шестых, ни для кого не секрет, что спорт наряду с укреплением здоровья также является огромным фактором прославления на весь мир любой страны, любого государства. Достигаемые нашими спортсменами на международных аренах успехи и победы пробуждают в наших сердцах чувства гордости и восхищения, еще больше усиливают любовь к Родине.



В нашей древней истории, богатой культуре немало великих мыслителей, непобедимых полководцев, палванов, уникальных памятников, которыми мы по праву гордимся. Сегодня наша молодежь как достойный наследник таких великих предков достигает высоких рубежей во всех сферах, в том числе и в спорте, поднимается на высшую ступень пьедестала почета в мировом масштабе, преумножает чувства гордости и чести нашего народа.



Наши талантливые спортсмены своими большими победами на международных аренах вновь и вновь демонстрируют, что молодежь Узбекистана никому и ни в чем не уступает.



Когда речь заходит об этом, достаточно привести следующие факты: только в прошлом году 1668 наших спортсменов, в том числе 567 девушек, приняли участие в 165 международных соревнованиях, завоевали 983 медали, юные дарования – талантливые музыканты и исполнители завоевали на престижных международных конкурсах 137 призовых мест, из них 76 удостоились Гран-при и первого места.



Наших детей, достигающих таких высоких рубежей, я считаю достойными представителями миллионов юношей и девушек Узбекистана. Именно такая целеустремленная, стремящаяся к победе молодежь своими успехами подает пример для тысяч и тысяч сверстников, воодушевляет их на достижение больших целей.



В процессе производства спортивного инвентаря и спортивной одежды необходимо обратить внимание на качество, удобство и ее соответствие мировым стандартам. Также важно наладить выдачу лицензий на производство спортивного инвентаря, развивать конкурентную среду и в этой сфере.



Необходимо более широко привлекать девочек к физкультуре и спорту, создавать благоприятных условия для них в плавательных бассейнах, повышать для этого активность комитетов женщин.



В-седьмых, в формировании наших детей физически здоровыми и гармонично развитыми личностями наряду с физкультурой и спортом также большое значение имеет музыкальное воспитание, приобщение к искусству. Если физкультура и спорт воспитывают волю человека, укрепляют его здоровье, то музыкальное искусство дает ему духовную пищу, обогащает внутренний мир, формирует самые тонкие чувства.



Человек, любящий музыку, занимающийся музыкой, несомненно, далек от зла и невежества. Поэтому мы наряду со строительством объектов детского спорта также в качестве приоритетной задачи придаем важное значение вопросу возведения детских школ музыки и искусства.



Если анализировать предварительные результаты нашей работы на примере сельских районов страны, то становится очевидным, что мы осуществили заслуживающую внимания весомую работу.



В настоящее время в 157 сельских районах построена 191 детская школа музыки и искусства. В некоторых регионах, к примеру, в 14 районах Андижанской области, построены, обеспечены современным музыкальным оборудованием, укомплектованы высококвалифицированными педагогами 20 таких школ, в 14 районах Самаркандской области - 19, в 14 районах Республики Каракалпакстан - 16, в 15 районах Ферганской области – 16 школ музыки и искусства, а также в других областях нашей страны ведется подобная созидательная работа, что достойно всемерной поддержки.



Всех нас радует то, что в таких учреждениях образования, спорта и культуры, возведенных на совершенно новой основе, формируется самостоятельно мыслящее молодое поколение, овладевшее современными знаниями и профессиями, которое будет строить великое будущее Узбекистана благодаря своему огромному созидательному и интеллектуальному потенциалу.



Народ, который воспитывает такую молодежь, который поставил перед собой такие великие цели, никогда не свернет с избранного им пути, и он обязательно достигнет своих целей.

Объявление в нашей стране 2016 года Годом здоровой матери и ребенка широко поддерживается всем народом, что свидетельствует о том, что это решение созвучно надеждам и чаяниям наших соотечественников.



В этом смысле не будет преувеличением сказать, что нынешний год своими целями и задачами ознаменует новый этап в деятельности Фонда развития детского спорта.



Спорт является самым важным и сильным фактором воспитания гармонично развитого поколения, и впредь так и будет. Спорт – это, прежде всего, здоровое поколение, здоровое будущее. Только здоровый народ, здоровая нация способны на великие свершения.

Повышение роли физкультуры и спорта в формировании здорового поколения, дальнейшее укрепление на основе мировых стандартов имеющейся в этом направлении материально-технической базы и кадрового потенциала, самое важное, приобщение каждого ребенка, каждой семьи к спорту должны оставаться нашими важнейшими задачами".



Также в ходе встречи была проанализирована проделанная работа и определены предстоящие задачи на последующие 5 лет, в частности, по строительству в центрах Республики Каракалпакстан и всех областей, Ташкенте школ высшего спортивного мастерства.

УЗИНФОРМ