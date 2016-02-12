В МИД Узбекистана разъяснили порядок использования небиометрических паспортов за рубежом

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана распространило информацию, касающуюся использования гражданами Республики внутренних паспортов, небиометрического образца, при нахождении за рубежом.

В сообщении говорится:

"В соответствии с решением компетентных органов Республики Узбекистан паспорт гражданина Республики Узбекистан небиометрического образца, если указанный в нем срок действия еще не истек, может быть использован в качестве проездного документа исключительно для возвращения его владельца в Республику Узбекистан, в том числе транзитом через территории третьих государств.

Информация об этом доведена до сведения зарубежных государств.

После доведения соответствующими органами зарубежных стран до своих подразделений на местах данный порядок будет действовать до 1 июля 2018 года.

Для выезда из Республики Узбекистан гражданам Республики Узбекистан необходимо иметь биометрический паспорт".

УЗИНФОРМ