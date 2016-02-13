В Узбекистане переносят выходные в связи с 8 марта

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О переносе выходного дня с субботы 5 марта 2016 года на понедельник 7 марта 2016 года", которое приурочено к приближающемуся празднованию Международного женского дня, 8 марта.

Документом предписывается в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и рационального использования рабочего времени:

перенести выходной день с субботы 5 марта 2016 года на понедельник 7 марта 2016 года;

объявить субботу 5 марта 2016 года рабочим днем.

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