



В Намангане подведены итоги месячника военно-патриотического воспитания



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. В автошколе Наманганского облсовета ОСО "Ватанпарвар" при участии представителей советов, спортивно-технических клубов и других организаций, спортсменов и тренеров подвели итоги месячника военно-патриотического воспитания.



Председатель облсовета ОСО "Ватанпарвар" Ахмаджон Алоходжаев, руководитель областного отделения фонда "Нуроний" Олимжон Нуриддинов отметили, что месячник, проводимый в рамках распоряжения Президента Узбекистана от 9 декабря 2015 года, прошел на должном уровне.



Были награждены победители областного конкурса, объявленного ЦС ОСО "Ватанпарвар": образцовым районным советом был признан Учқурганский районный совет ОСО, образцовым учебным спортивно-техническим клубом – клуб при Мингбулакском райсовете. В номинации "Лучший наставник" победила педагог автошколы Мухаббат Кондакова, "Лучшая первичная организация" – Учкурганский педагогический колледж.



Указом Президента медалью "Шуҳрат" за успехи в военно-патриотическом воспитании молодежи и подготовке специалистов для Вооруженных Сил награждены председатели Учкурганского и Чартакского райсоветов ОСО "Ватанпарвар" Мамасоли Норхонов и Илхомжон Жамолов.



Растет и популярность военно-прикладных видов спорта, число победителей престижных соревнований. Так, победительница в номинации "Лучший спортсмен" Камила Исхакова стала чемпионкой Узбекистана по пулевой стрельбе, а потом на льготных условиях поступила в НамГУ, Ясмина Эгамбердиева и Музаффар Мухаммаджонов победили на чемпионате Узбекистана по картингу, который состоялся в Учкургане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи