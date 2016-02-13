



В наманганской школе встретились выпускники 1967 года



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Средняя общеобразовательная школа № 34 города Наманган издавна славится своими традициями и обычаями. Вот уже на протяжении десятков лет в первую субботу февраля в школе проходит день открытых дверей для выпускников прошлых лет и даже прошлого столетия. В среду в школе состоялась очередная встреча, посвященная выпуску 1967 года.



Веселой и в то же время лирической программой порадовали гостей преподаватели и учащиеся первой музыкальной школы Намангана. Под руководством преподавателя Дамиры Нугмановой, которая сама является выпускницей школы 1967 года, учащиеся мастерски исполнили произведения на скрипке, фортепиано и баяне. Прекрасным вокалом порадовали преподаватели ДМШ № 1 и Наманганского колледжа искусств, исполнялись популярные песни тех лет "Изгиб гитары", "Старый клен" и другие.



Интересную программу подготовили ученики 5-х – 9-х классов. Зажигательная кадриль и хорезмский танец ученицы 5-го класса Сарвиноз Бахрамовой, а также трогательные стихотворения о школе и веселые частушки, хоровое исполнение учеников 5-х классов – все это было в честь выпускников, в том числе учителя русского языка и литературы Марины Ковалевой. Она не только выпускница 1967 года, но еще и одна из талантливейших преподавателей школы.



"Волнение переполняет меня, я рада сегодняшней встрече со своими одноклассниками, с коллегами, которые на протяжении десятилетий стали для меня очень близки, это Зинаида Юсуповна Фейзуллаева, Жанна Алексеевна Ким, Татьяна Васильевна Муравская", – поделилась своими впечатлениями о вечере Марина Ивановна.



Минутой молчания почтили память ушедших учителей, которые все свои силы вкладывали в воспитание грамотной, гармонично развитой молодежи. До глубины души затронуло присутствующих выступление учащегося Наманганского колледжа искусств Нодирбека Примкулова, тоже выпускника школы № 34. Он прекрасно исполнил лирическую песню из репертуара Муслима Магомаева "Море".



Гости вечера и выпускники разных лет были очень довольны встречей, теплым приемом, традицией, которая не угаснет никогда. Выпускники уже с нетерпением ждут следующую первую субботу февраля следующего года, когда смогут вновь увидеть друг друга в стенах родной школы, давно уже ставшей общим домом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи