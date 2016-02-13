



Навои на школьной сцене



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Наследие великих узбекских поэтов изучается в Узбекистане с большим интересом. Это еще раз нашло подтверждение на городском семинаре учителей родного языка и литературы, прошедшем в среду в школе № 52 Намангана.



Методическое объединение учителей этой школы составило обширную программу семинара, которая включала уроки во всех классах. В том числе были проведены конкурсы сочинений и рисунков, посвященных творчеству Навои.



Учителя школ Намангана, посетившие уроки своих коллег Раъно Сатимовой, Наргизы Хамдамбаевой и Соиры Кадыровой, отметили, что изучение произведений Навои способствует развитию сознания детей, воспитывает их в духе патриотизма, уважения национальных ценностей.



Кульминацией семинара стал праздничный концерт, подготовленный учениками 7 "а" класса под руководством Аллы Ишимбаевой.



Были показаны театрализованные миниатюры по мотивам произведений великого классика узбекской литературы "Алишер и пастух", "Вкус хлеба", "Подарок Алишера султану Хусейну – рукопись "Пятерицы" в исполнении Асадбека Каххарова, Баркамола Ирисбаева, Диеры Пазлитдиновой и Зиеддина Рахманова.



Гости семинара высоко оценили выступление ребят, их интерпретацию таких понятий, как честь, любовь, мораль, верность Родине и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи