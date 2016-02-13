



Восточный Новый год встретили и в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Шумно и весело, как подобает восточным традициям, встретила корейская диаспора Намангана наступление года Огненной Обезьяны.



В ресторане "Туркистон" собрались представители диаспоры, а также общественности областного центра. Праздник стал торжеством дружбы всех народов, проживающих в Узбекистане.



Открыла его председатель Корейского культурного центра области Лариса Ни. Она рассказала о многочисленных мероприятиях, проведенных центром в прошлом году, а в заключение вручила активистам НККЦ – Елене Тигай, Розе Ким, Кларе Нам и Нине Мун – почетные грамоты.



Примечательно, что одна из самых активных членов НККЦ Екатерина Хе в прошлом году стала участницей съемок документального фильма о жизни корейцев за пределами Родины, снятом кинематографистами этой страны. Они даже не поленились приехать, чтобы запечатлеть жительницу Намангана. Об этом поведала собравшимся Лариса Петровна.



Гостей праздника приветствовали председатель городского комитета профсоюзов работников культуры, образования и науки Мухайе Гафарова, председатель областного отделения ОДМ "Камолот" Мухаммад Убайдуллаев и другие.



А после короткой официальной части началось веселье – воспитанники кружка Елены Тигай продемонстрировали свои таланты, исполнив корейские песни и танцы, хор "Ариран" спел песни на корейском языке и неизменную "Катюшу" на двух языках – корейском и русском.



Звучали мелодии разных народов – узбекские, русские, корейские, украинские и другие. Танцы закружили в своих ритмах буквально всех. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи