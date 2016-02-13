Наманганское ОКП подвело итоги и наметило планы

Наманганское ОКП подвело итоги и наметило планы13.02.2016 12:48
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем в среду в Молодежном центре заседании президиума областной организации Общества Красного Полумесяца были рассмотрены итоги минувшего года и планы на текущий.
Вопросы текущей деятельности и перспективные планы обсудили руководители областного отделения ОКП, а также исполнительные директора районных организаций общества.
В числе обсужденных вопросов – отчет президиума областного отделения ОКП, ревизионной комиссии, работа районных организаций.
Так, в прошлом году областное отделение ОКП в рамках гранта Общественного фонда поддержки ННО оказал материальную поддержку 65 пожилым гражданам в виде необходимых в быту товаров. Также был проведен ряд благотворительных мероприятий в честь Навруза, Дня памяти и почестей, Дня независимости Узбекистана и других знаменательных дат.
Намечена широкая программа мероприятий ОКП в наступившем году, объявленном Годом здоровой матери и ребенка.
Отмечено, что деятельность общества широко освещалась в средствах массовой информации области и Республики.
В заключение были награждены почетными грамотами и ценными подарками лучшие исполнительные директора районных организаций ОКП, активисты общества и авторы лучших материалов.
В работе заседания президиума областного отделения ОКП приняли участие представители ОКП Узбекистана Т. Собитов и П. Абдуллаханов.
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