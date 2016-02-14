



Наманганские новобранцы отправились на службу



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе прошли первые в этом году проводы молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Узбекистана. Вторая партия новобранцев отправилась в армию в четверг.



Хусниддин Жамолиддинов также прошел строжайший отбор, и будет служить в погранвойсках. Он имеет две очень нужные в армии специальности – медбрата и водителя, окончил медицинский колледж и учился в автошколе "Ватанпарвар".



"Я очень хотел попасть в армию, и мечта моя сбылась, теперь я непременно постараюсь остаться на службу по контракту, – сказал призывник.



Еще один выпускник медицинского колледжа Бобур Ильхомжонов тоже мечтал стать пограничником и в автошколе "Ватанпарвар" получил специальность кавалериста.



"В последние годы существенно возросли требования, предъявляемые к здоровью и физической подготовке, образованию призывников. При этом интерес к военной службе очень высок, дополнительные баллы и льготы помогут в дальнейшей жизни, поэтому в армии хотят служить многие и соответственно готовятся", – в свою очередь отмечает представитель Министерства обороны подполковник Андрей Скуратов.



Он подчеркнул, что практически все ребята имеют высшее и среднеспециальное образование, многие серьезно занимались спортом, тут налицо и результаты работы по развитию Детского спорта в стране, торжества здорового образа жизни.



А председатель городской призывной комиссии, заместитель хокима города Ахмаджон Хайдаров радуется, что от желающих служить в армии отбою нет, и возможно даже некоторое перевыполнение плановых показателей.



Призывная кампания закончится в начале марта. К ней привлечены и сходы граждан 82 махаллей города. Врачебно-медицинская комиссия во главе с Козимжоном Аскаровым проводит тщательный отбор призывников, при необходимости ребят могут направить на бесплатное обследование или лечение. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи