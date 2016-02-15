



Глава дипмиссии Алжира посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики Насер Бушерит.



Визит бл предпринят с целью обсуждения практических вопросов двусторонней повестки дня, в том числе, графика предстоящих совместных мероприятий, а также взаимодействия в многосторонних организациях, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи