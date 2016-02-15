В МИД Узбекистана приняли представителя ВОЗ

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана была проведена встреча с главой Представительства Всемирной организации здравоохранения в Польше Паулиной Мицкевич, прибывшей в Ташкент с рабочим визитом.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Узбекистаном и ВОЗ, перспектив реализации новых совместных проектов в сфере здравоохранения, охраны материнства и детства.

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