Омбудсман представил отчет депутатам национального парламента

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, на котором был заслушан отчет Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) Улугбека Мухаммадиева по итогам минувшего года.

В рамках доклада были освещены результаты деятельности по совершенствованию национального законодательства о правах человека, осуществлению мониторинга его соблюдения, рассмотрению обращений граждан, повышению правового сознания и информированности населения и представителей государственных органов, развитию международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека, а также взаимодействию с комитетами верхней и нижней палат национального парламента, судебными и правоохранительными органами Узбекистана.

По итогам отчета состоялось обстоятельное обсуждение отчета Омбудсмана, в ходе которого выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

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