Национальная сборная по дзюдо отправилась в Германию

ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Национальная сборная Узбекистана по дзюдо отправилась в Федеративную Республику Германия, где с 19 по 21 февраля в Дюссельдорфе пройдет турнир серии Гран-при, в котором примут участие 612 спортсменов из 90 стран мира.

В состав узбекской сборной включены 8 дзюдоистов: Диербек Уразбаев (весовая категория до 60 кг), Ришод Собиров (до 66 кг), Мирали Шарипов и Гиесжон Бабаев (до 73 кг), Шахзод Сабиров (до 81 кг), Дильшод Чориев (до 90 кг), Соиб Курбанов (до 100 кг), а также Абдулла Тангриев (свыше 100 кг).

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