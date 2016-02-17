В Узбекистане отметили день рождения Бабура

ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/.

Ежегодно 14 февраля в Узбекистане отмечается очередная годовщина со дня рождения великого поэта и просветителя, талантливого полководца и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура (1483 - 1530).

По сложившейся традиции, каждый год в середине февраля в библиотеках, учебных заведениях страны проводятся тематические выставки, викторины, открытые уроки и другие мероприятия, позволяющие молодому поколению глубже изучить личность и произведения великого классика, труды которого оказали большое влияние на развитие мировой науки и искусства, формирование узбекской литературно-художественной мысли, а также являются бесценным источником сведений об истории и культуре древнего Узбекистана.

Стихотворные сборники "Кабульский диван" и "Индийский диван", мемуары "Бабурнаме" и другие его произведения оказали решающее влияние на формирование узбекской литературно-художественной мысли. Научные работы Бабура позволяют составить всестороннее представление о географии, этнографии, флоре и фауне Центральной Азии, Афганистана, Индии конца XV — начала XVI века.

Захириддин Бабур родился в 1483 году в Андижане, в возрасте 12 лет стал правителем Ферганы, в 1526 году основал в Индии централизованное государство, которое просуществовало более трех веков. Этой империей Бабур правил всего пять лет, но за этот период провел многочисленные прогрессивные реформы: благоустроил города Агра и Дели, возвел дворцы на берегах реки Джамна, сократил налоги, модернизировал систему водоснабжения.

Среди научных трудов Бабура особое значение имеет "Трактат об арузе" – труд, посвященный изучению филологических основ поэзии. Вершиной его творчества справедливо считается "Бабурнаме" – произведение, в котором запечатлены исторические события, выдающиеся личности, природные пейзажи. Кроме того, это своеобразная энциклопедия, содержащая научные сведения о многих сферах жизни той эпохи. Также в тексте "Бабурнаме" использованы предания и другие элементы устного народного творчества, приведены описания традиций и обрядов.

Узбекский народ гордится шедеврами выдающегося поэта и блестящего ученого Бабура, который и поныне является связующим звеном культурных отношений народов Центральной Азии с Афганистаном и Индией. В этих странах гениальному мыслителю посвящены сотни научных и литературных трудов, художественных фильмов.

Рукописные сочинения поэта хранятся в музеях Франции, Англии, США и других стран. Так, в Иране обнаружен уникальный экземпляр произведения "Вакойи-и-Бобури", которое включает в себя "Мубайин" — трактат по мусульманской юриспруденции. Рукопись, сопровожденная комментариями и персидским переводом, послужила объектом дальнейших изысканий как образец каллиграфии и книжного искусства. В фондах Саларджангского музея в Хайдарабаде (Индия) найдены неизвестные ранее списки рукописей дивана Бабура.

В результате совместных научно-практических исследований узбекских и зарубежных ученых копии основных рукописей произведений Захириддина Мухаммада Бабура были доставлены в Узбекистан, благодаря чему здесь были изданы "Парижский список дивана Бабура", альбом "Миниатюры к "Бабурнаме", удостоенный наград на международных книжных ярмарках, "Трактат об арузе" и многие другие.

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