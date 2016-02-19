Узбекистан отменил дополнительные пошлины на украинские товары

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление №45, которым досрочно отменяется дополнительный импортный сбор в отношении товаров, происходящих из Украины, введенный с 1 июля прошлого года на срок 12 месяцев.

Данное решение было принято в ответ на принятие Закона Украины №912-VIII от 24 декабря 2015 года "О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности", которым предусматривается отмена с 1 января 2016 года дополнительного импортного сбора в отношении товаров, ввозимых на территорию Украины.

Дополнительный сбор в размере 5-10% на импортные товары был введен украинскими властями 26 февраля минувшего года сроком на 12 месяцев и распространялся на весь импорт, независимо от страны происхождения, в том числе из Республики Узбекистан.

В этой связи, в целях защиты экономических интересов Республики Узбекистан, с учетом невыполнения Украиной принятых по международным договорам обязательств, на основании статьи 10 Таможенного кодекса и статьи 23 Закона "О внешнеэкономической деятельности" 20 июня 2015 года правительством Узбекистана было принято постановление №165 "О введении ответной меры в отношении импорта товаров, происходящих из Украины", которым предусматривалось введение с 1 июля 2015 года сроком на 12 месяцев дополнительного сбора при импорте товаров, происходящих из Украины, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

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