Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений20.02.2016 10:19
ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Кармелой Шамир.
Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, а также вопросов организации и графика предстоящих узбекско-израильских контактов на различных уровнях.
УЗИНФОРМ