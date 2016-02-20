



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений



ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Кармелой Шамир. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, а также вопросов организации и графика предстоящих узбекско-израильских контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи