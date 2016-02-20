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В Узбекистане начали подготовку к Наврузу
20.02.2016 11:49

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2016 году", которым определяется порядок подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь праздника весны.

В документе говорится:

"Праздник Навруз, испокон веков воплощающий в себе благородные ценности и прекрасные традиции нашего народа, его добрые помыслы и устремления, являющийся бесценным наследием наших предков, в годы независимости стал поистине всенародным праздником, наступление которого с нетерпением ожидают все наши соотечественники, независимо от их национальности, языка и религии.

Учитывая растущие роль и значение Навруза, символизирующего начало нового года по восточному календарю, пробуждение природы, гармонию человека и окружающего мира, подлинно национального, самого любимого народом праздника, в дальнейшем укреплении в нашем обществе атмосферы доброты и взаимопонимания, гуманизма, великодушия и созидания, воспитании молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, в целях его проведения на высоком уровне:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению всенародного праздника Навруз в 2016 году согласно приложению.

Организационному комитету в десятидневный срок разработать план организационно-практических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на проведение праздника Навруз в нашей столице – городе Ташкенте, в Республике Каракалпакстан и областных центрах, во всех городах, районах и селах как всенародного сайиля.

2. При подготовке плана мероприятий обратить особое внимание на:

  • организацию духовно-просветительских мероприятий, способствующих глубокому осознанию того, что в дни Навруза человек еще полнее ощущает свою неразрывную связь с природой, родной землей, еще больше ценит ее щедрые дары и проникается чувством благодарности за нынешние мирные дни;
  • широкое освещение в ходе мероприятий во всех городах и селах, в средствах массовой информации истории праздника Навруз, сути и значения связанных с ним ценностей, обычаев и традиций;
  • проведение пронизанных духом и философией Навруза – идеями добра и милосердия, дружбы и согласия – благотворительных мероприятий, направленных на проявление всестороннего внимания и заботы о представителях старшего поколения, оказание бескорыстной помощи всем нуждающимся в поддержке людям;
  • организацию в дни Навруза, который является символом начала нового сезона в земледелии, обновления жизни – в махаллях, городах и селах хашаров, широкомасштабной работы по благоустройству и озеленению;
  • привлечение к подготовке праздничных программ в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте фольклорных групп, коллективов художественной самодеятельности, семейных ансамблей, народных сказителей – бахши, а также профессиональных артистов и талантливых эстрадных исполнителей на конкурсной основе;
  • включение в праздничные программы лучших образцов фольклорного искусства, классических мелодий и песен, лапаров, воспевающих древние обычаи и традиции, благородные человеческие чувства и качества.

3. Установить, что проведение праздничных мероприятий финансируется:

  • в Республике Каракалпакстан и областях – за счет средств местных бюджетов, а также спонсорских организаций;
  • в городе Ташкенте – за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета города Ташкента в равных долях.

4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, информационному агентству "Жахон" и другим средствам массовой информации рекомендовать широко освещать ход подготовки и проведения всенародного праздника Навруз.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева".

УЗИНФОРМ

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