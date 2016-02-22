



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-оманских отношений



ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммедом Саидом Мухаммедом Аль Лавати. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая ход реализации совместного проекта по строительству в Ташкенте здания библиотеки Центра восточных рукописей имени Абу Райхона Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения, а также перспективы узбекско-оманского взаимодействия в многосторонних форматах, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи