В Риге прошли узбекско-латвийские политконсультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Латвии, Риге, прошел 13-й раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Латвии.

В ходе переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и коммуникаций и других, а также графика предстоящих в текущем году двусторонних контактов на различных уровнях.

Кроме того, в ходе пребывания в Риге узбекская делегация провела встречу с государственным секретарем МИД Латвии Андрейсом Пилдеговичсом.

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