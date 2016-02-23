Узбекистан и Венгрия развивают дипломатические отношения

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило об открытии Посольства Венгрии в Республике Узбекистан, которое расположено в Ташкенте по адресу С.Азимова, 63.

Главой дипломатического представительства временно является Временный поверенный в делах Венгрии Янош Ваник.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Узбекистане (с резиденцией в Москве) с июня прошлого года является Янош Баллу, сменивший на этом посту Иштвана Ийдярто.

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