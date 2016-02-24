Хоким области подарил автомобиль наманганскому олимпийцу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Первым спортсменом Наманганской области, получившим олимпийскую лицензию, стал боксер Муроджон Ахмадалиев. На прошлой неделе прошло чествование олимпийца, на котором ему были вручены ключи от машины.



Главный пока успех пришел к Муроджону в 2015 году – на чемпионате мира в Катаре он завоевал серебряную медаль и одновременно путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Сейчас воспитанник ДЮСШ № 27 Чуста тренируется в столице со сборной Узбекистана, недавно вернулся на Родину с зарубежных тренировочных сборов.



Кстати, Муроджон уже побывал в столице будущей Олимпиады, а сейчас готовится к череде международных соревнований, которые станут проверкой боевой готовности к главному старту всей жизни.



В спорткомплексе "Баркамол авлод" состоялось торжество, посвященное олимпийцу. В нем участвовали представители областного хокимията, спортсмены, ветераны спорта, будущие чемпионы.



Хоким области Хайрулло Бозаров вручил чемпиону автомобиль "Cobalt" и пожелал удачи на Олимпийских играх.



– На чемпионате мира в Дохе я выступал в весовой категории 56 килограммов и на пути к финалу одолел всех соперников. Сегодня наряду с учебой в институте физической культуры тщательно готовлюсь к самым престижным соревнованиям в мире спорта. Поставил перед собой цель – вернуться на Родину победителем Олимпийских игр, – сказал Муроджон, получая из рук руководителя области ключи от машины.

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