Студентки Наманганского университета завоевали Кубок хокима

Студентки Наманганского университета завоевали Кубок хокима24.02.2016 09:50
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Кубок хокима Наманганской области по волейболу разыграли команды девушек среди вузов Намангана. Соревнование, завершившееся в прошлый вторник в спортзале инженерно-педагогического института, было посвящено объявленному в Узбекистане Году здоровой матери и ребенка.
Турнир был организован областным хокимиятом, областным советом ОДМ "Камолот", областным управлением по делам культуры и спорта.
Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, особенно среди девушек, отмечает заведующий отделом облсовета ОДМ "Камолот" Достонбек Рахимов.
Немаловажный аспект – подготовка к предстоящей весной этого года Универсиаде, которая пройдет Фергане. Цель наманганских волейболисток – только победа.
Ну, а в отчетном турнире сильнейшими среди трех вузовских коллективов области стали девушки Наманганского госуниверситета.
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