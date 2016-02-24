



Студентки Наманганского университета завоевали Кубок хокима



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Кубок хокима Наманганской области по волейболу разыграли команды девушек среди вузов Намангана. Соревнование, завершившееся в прошлый вторник в спортзале инженерно-педагогического института, было посвящено объявленному в Узбекистане Году здоровой матери и ребенка.



Турнир был организован областным хокимиятом, областным советом ОДМ "Камолот", областным управлением по делам культуры и спорта.



Цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, особенно среди девушек, отмечает заведующий отделом облсовета ОДМ "Камолот" Достонбек Рахимов.



Немаловажный аспект – подготовка к предстоящей весной этого года Универсиаде, которая пройдет Фергане. Цель наманганских волейболисток – только победа.



Ну, а в отчетном турнире сильнейшими среди трех вузовских коллективов области стали девушки Наманганского госуниверситета. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи