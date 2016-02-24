



"Навбахор" готовится к сезону



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. В рамках тренировочного сбора в Ташкенте "Навбахор" провел в минувший вторник очередную контрольную встречу.



Подопечные нового наставника команды Рашида Гафурова сыграли товарищеский матч с дебютантом высшей лиги "Ободом". Игра завершилась результативной ничей – 2:2. Голы у наманганцев забили Анвар Ражабов и Муйдин Мамазулунов.



Отметим, что после короткого отпуска к команде присоединился украинский легионер Александр Пищур.



"Навбахор" провел этот матч в таком составе: Алибек Турабов, Тохир Шамсиддинов, Игорь Голбан, Хайрулло Каримов, Обид Джурабаев, Аъзам Алиев, Нодир Мавлонов, Акрам Бахритдинов, Анвар Раджабов, Шохжахон Аббосов, Александр Пищур. На замену вышли Сардор Азимов, Азиз Гуломходжаев, Дильшод Джаббаров, Тимур Аюпов, Кахрамон Махаммаджанов, Отабек Валиджанов, Санжар Аскаралиев, Алишер Махмудов, Муйдин Мамазулунов.



Стоит сказать, что новый сезон в Намангане начнется необычно. Перед стартовым матчем в рамках чемпионата 27 февраля на Центральном стадионе с участием футболистов из легендарного чемпионского состава 1996 года. Да, ровно 20 лет назад наманганский клуб завоевал единственный пока титул чемпионов Узбекистана. В шоу, по словам пресс-секретаря ФК "Навбахор" Шавката Содикова, могут принять участие Дмитрий Башкевич, Марат Дилмухаммедов, Эдуард Мамотов, Анвар Асадуллаев, Дмитрий Батынков, с которыми удалось установить связь. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи