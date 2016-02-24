



В Мингбулакском районе назначен новый хоким



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 19 февраля, состоялась внеочередная сессия Мингбулакского районного Кенгаша народных депутатов, на которой был рассмотрен организационный вопрос.



Перед участниками сессии выступил хоким Наманганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров. Отметив успехи в социально-экономическом развитии района, он привлек внимание депутатов к имеющимся недостаткам и проблемам, указал на пути их решения.



Сессией было единогласно утверждено решение хокима области о назначении хокимом района Абдулбоки Изатуллаева.



Новому руководителю Мингбулакского района 50 лет, в 1989 году окончил Ташкентский институт автомобильных дорог по специальности инженер-механик.



Ранее работал инженером, начальником отдела использования автомобилей специального управления эксплуатации дорог "Дукент" одноименного Наманганского управления, а также механиком, начальником мастерской ремонта машин и механизмов, главным механиком и директором специализированного ремонтно-эксплуатационного предприятия сохранности мостового хозяйства Ташкента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи