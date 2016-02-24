



Фонд поддержки ННО представил новые грантовые программы



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Активисты ННО и работники средств массовой информации имели возможность ознакомиться с программой грантов Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан на 2016 год.



Мероприятие прошло в четверг в зале заседаний областного объединения профсоюзов Наманганской области.



Рассказал о выделяемых из госбюджета средствах на поддержку и развитие гражданского общества депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Тулкин Каримов.



По его словам, в целом по всем направлениям на программы Общественного фонда выделено 11 млрд. сумов, по сравнению с 2015 годом рост составил 10 %.



Одно из основных направлений – реализация проектов в рамках Государственно программы "Год здоровой матери и ребенка", на что предполагается потратить свыше 1 млрд. сумов. Значительное место займут проекты по выполнению государственного социального заказа – 2,3 млрд. сумов, на поддержку и развитие независимых СМИ выделяется 700 млн. сумов, на деятельность Национальной ассоциации электронных СМИ – 460 млн. сумов, на работу Национальной ассоциации ННО – 660 млн. сумов, Творческого союза журналистов Узбекистана – 150 млн. сумов.



Стоит сказать, что ННО и СМИ Наманганской области в 2014 году выиграли 14 грантов на общую сумму 200,5 млн. сумов, а в минувшем году – уже 18 грантов на 346,3 млн. сумов.



Председатель областного отделения фонда "Нуроний" Олимжон Нуриддинов избран членом рабочей группы по мониторингу проектов, реализуемых в 2014 – 2015 годах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи