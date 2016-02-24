



Отчетная конференция регионального отделения НИМФОГО



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу состоялась отчетная конференция областного регионального отделения НИМФОГО под названием “Масштабные и качественные изменения в развитии гражданского общества на примере Наманганской области”.



В ней приняли участие представители государственной власти и органов управления, политических партий, ННО, СМИ, органов самоуправления, учебных заведений и депутаты местных Кенгашей.



В рамках мероприятия был заслушан отчет директора отделения З. Худайбердиева о выполнении задач, выдвинутых Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества, изучении процессов развития институтов гражданского общества и политических партий, демократизации СМИ и т.д.



Было отмечено, что проведено более 200 различных мероприятий, в том числе и отдаленных кишлаках, в которых приняли участие около 30 тысяч человек. Еще 120 семинаров, “круглых столов” посвящены обсуждению законов, принятых на основе вышеупомянутой Концепции.



По словам руководителя ресурсного центра областного отделения НАННОУз Икромжона Каримова, достойно внимания то, что в выполнении задач 38 пунктов Государственной программы Года защиты и внимания к представителям старшего поколения приняли участие 14 ННО, что составляет более 50 процентов.



В ходе оживленного обмена мнениями и предложениями по самым разным вопросам выступили руководители областных советов ЛДПУз, НДПУз и СДПУз “Адолат” С. Муминов, Д. Абдурахимова и О. Максудов, ответственный сотрудник облюста Н. Ядигарова и другие.



На основе этого были разработаны рекомендации по дальнейшему развитию гражданского общества в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи