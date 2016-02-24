Узбекистан и Азербайджан развивают сотрудничество в области предупреждения ЧС

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщило о вступлении в силу Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Данное соглашение было подписано в Ташкенте 9 мая 2015 года и вступило в силу 29 января текущего года.

В соответствии с документом стороны осуществляют сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера путем оказания взаимной помощи, осуществления мониторинга, координации взаимодействия заинтересованных государственных структур, обмена информацией, подготовки специалистов.

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