



Посол Кувейта посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Ахмед Халед Абдулла аль-Джийран нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, обмену мнениями по вопросам углубления взаимодействия в рамках международных организаций, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи