Новый посол Узбекистана в России приступает к исполнению обязанностей

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации отправился из Ташкента в Москву, чтобы заступить на пост главы дипломатической миссии Узбекистана.

По информации МИД Узбекистана, Бахром Ашрафханов ранее работал заместителем министра – начальником Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан.

Б.Ашрафханов сменит в должности Акмала Камалова, являвшегося главой узбекской дипмиссии в Москве с октября 2014 по ноябрь 2015 года, а ныне занимающего пост председателя правления холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", учрежденной в конце октября минувшего года на основе ассоциации "Узпахтасаноат" в целях создания в Республике единого комплекса по переработке урожая хлопка и дальнейшей реализации хлопкового волокна.

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