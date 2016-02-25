



Посол Кувейта посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Ахмед Халед Абдулла аль-Джийран посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-кувейтского сотрудничества в сферах торговли и экономики, финансов и инвестиций, а также вопросов реализации взаимовыгодных проектов при участии Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР), сообщает МВЭСИТ Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи