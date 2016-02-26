В Пекине рассмотрены вопросы борьбы с наркотрафиком

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине завершило работу двухдневное заседание рабочей группы по контролю за прекурсорами при Совещании компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками, которое прошло под председательством Узбекистана при участии представителей соответствующих органов государств-членов ШОС.



На повестку встречи было вынесено рассмотрение проектов Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2017-2022 годы и программы действий по ее выполнению, а также был проведен обмен мнениями по вопросам взаимодействия государств-членов организации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров.

Кроме того, эксперты внесли свои предложения в проект единой позиции ШОС для выступления на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, запланированной на 19-21 апреля в Штаб-квартире Всемирной Организации в Нью-Йорке.



УЗИНФОРМ