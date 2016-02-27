



Русская и мировая классика звучала в колледже искусств



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Памяти замечательного педагога Зои Васильевны Цуриковой посвятили концерт студенты и преподаватели Наманганского колледжа искусств.



Ровно год назад выдающийся наставник, воспитавший сотни и тысячи талантливых музыкантов, служащих в самых разных театрах и странах, ушла из жизни. За долгие годы работы сначала в училище искусств, а потом – в колледже Зоя Васильевна создала наманганскую школу вокала, признанную на всем постсоветском пространстве.



В малом зале колледжа во вторник собрались истинные ценители классической музыки. Перед ними выступили юные дарования – студенты Лобар Иброхимова, Ниара Кийикова, Гулноза Валижонова, Шахноза Якубжанова и Азамат Эркинжонов. Все они занимаются по классу академического вокала у последней ученицы Зои Васильевны Нозимы Норматовой. Партию фортепиано исполнила концертмейстер Наиля Шакирова.



Прозвучали чудесные композиции современных и старинных авторов – Джулио Каччини "Аве Мария", Антонио Вивальди "Vieni, vieni", Россини "Альпийская пастушка", Сергея Рахманинова "Здесь хорошо", Александры Пахмутовой "Хорошо, когда снежинки падают", "Колыбельная Волховы" из оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" и другие. Стоит отметить, что эти произведения весьма трудны в техническом отношении, к тому же, как, и положено, исполнялись на языке оригинала.



На ура приняла публика и произведения узбекской классики – арию из оперы "Проделки Майсары" Сулеймана Юдакова и колыбельную песню "Алла" Абдурахима Мухаммедова в великолепном исполнении другой ученицы Зои Васильевны – Тухтахон Жураевой, продолжающей славные традиции вокала в Наманганском колледже искусств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи