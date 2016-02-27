



В Учкургане назначили нового хокима



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. К своим обязанностям приступил новый руководитель Учкурганского района Наманганской области.



На состоявшейся 22 февраля внеочередной сессии Учкурганского районного Кенгаша народных депутатов были утверждены решения хокима области Хайрулло Бозарова о назначении на этот пост Назиржона Хайиталиева, до этого работавшего заместителем хокима области, и освобождении от должности прежнего хокима Бахромжона Нурматова.



Выступивший перед депутатами с докладом выступил хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Хайрулло Бозаров, отметив достижения района за годы независимости, указал на широкие возможности и необходимости дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства.



Назиржон Хайиталиев родился в 1968 году в Учкурганском районе, по национальности узбек, в 1993 году окончил Ташкентский финансовый институт, а в 1999 году – Академию государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистана. Карьеру сделал в банковской сфере. В 2012 – 2014 годах возглавлял областное главное управление Центрального банка. С 2014 года по настоящее время работал заместителем хокима области по вопросам экономического и социального развития. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи