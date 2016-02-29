



Доллары за поступление колледж



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. Поставил на поток получение взяток валюте за поступление колледжи от слишком доверчивых граждан житель Туракургана Наманганской области Узбекистана Эркин Жалолов.



Сначала он пообещал устроить на учебу во 2-й Наманганский медицинский колледж сына жительницы Мингбулакского района М. Турдиалиевой, выманив у нее 800, а потом еще 200 долларов США.



Подобным способом он "наказал" на 700 долларов и гражданина Усманова, проживающего в кишлаке Бураматут. Ему он обещал, что его племянник будет учиться в Чустском медицинском колледже, только надо заплатить "какие-то" 700 долларов. Еще трое других граждан также поверили его обещаниям и заплатили ему по 1000 долларов.



Примечательно, что мошенник почему-то обещал своим жертвам, что дети их будут учиться именно в медицинских колледжах, и предпочитал брать только свободно конвертируемую валюту.



– Следствию долго пришлось распутывать хитросплетения этого дела. Недавно Эркин Жалолов предстал перед судом, который приговорил его к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы, – говорит помощник прокурора Туракурганского района Ахмадхон Юсупов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи