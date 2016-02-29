



Стихи Пушкина и Зульфии звучали под сводами наманганского колледжа



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. Литературно-музыкальную композицию, посвященную дню рождения выдающейся поэтессы Узбекистана Зульфии и конкурс чтецов стихов Пушкина, провела в минувший четверг кафедра языков Наманганского колледжа искусств.



Преподаватели самых разных предметов этого колледжа прочитали стихи узбекской поэтессы на узбекском языке, а также в переводе на русский и английский языки. Рассказали они и о жизненном пути Зульфии, ее любви к Хамиду Алимджану, встречах с русскими литераторами, переводчиками ее стихов на разные языки.



Затем состоялся финал конкурса чтецов стихотворений Пушкина. Разумеется, не обошлось тут без обязательной декламации письма Татьяны к Онегину. Однако по решению жюри, куда вошли преподаватели областного института переподготовки педагогических кадров, победила студентка первого курса Хилола Мамуралиева, прочитавшая другое произведение великого поэта – "Признание", то самое, которое кончается знаменитой фразой – "Я сам обманываться рад". Все четыре девушки-финалистки были награждены призами, предоставленными наманганским Русским культурным центром.



Преподаватель русского языка, лауреат Международного Пушкинского конкурса Азиза Мирзаназарова поделилась впечатлениями от поездки на конкурсы учителей русского языка в Риге и Петербурге, а также призвала коллег активнее участвовать в подобных творческих состязаниях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи