



В Намангане представили пособие по защите от угроз Интернета



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана в минувшую пятницу прошла презентация пособия для студентов вузов и колледжей "Интернетдаги тахдидлардан химоя" ("Защита от угроз Интернета").



В этой книге подробно описаны все опасности Всемирной паутины, последствия распространения разрушительных идей различных течений.



В презентации приняли участие представители духовенства, фондов "Нуроний" и "Махалля", ОДМ "Камолот", студенты исламского учебного заведения "Хидоя" и другие.



Открыл мероприятие заместитель хокима области Х. Маткаримов.



Собравшиеся заслушали выступления старшего имама-котиба Шейхантаурского района города Ташкента Одилхона Исмоилова, советника председателя ДУМУз Хайрулло Турматова, кинорежиссеров Жахонгира Косимова, Хилола Косимова.



Было подчеркнуто, что данный труд крайне необходим для духовного воспитания молодежи и позволит уберечь ее от вредного влияния. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи