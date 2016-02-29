В Намангане представили пособие по защите от угроз Интернета

В Намангане представили пособие по защите от угроз Интернета29.02.2016 11:47
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана в минувшую пятницу прошла презентация пособия для студентов вузов и колледжей "Интернетдаги тахдидлардан химоя" ("Защита от угроз Интернета").
В этой книге подробно описаны все опасности Всемирной паутины, последствия распространения разрушительных идей различных течений.
В презентации приняли участие представители духовенства, фондов "Нуроний" и "Махалля", ОДМ "Камолот", студенты исламского учебного заведения "Хидоя" и другие.
Открыл мероприятие заместитель хокима области Х. Маткаримов.
Собравшиеся заслушали выступления старшего имама-котиба Шейхантаурского района города Ташкента Одилхона Исмоилова, советника председателя ДУМУз Хайрулло Турматова, кинорежиссеров Жахонгира Косимова, Хилола Косимова.
Было подчеркнуто, что данный труд крайне необходим для духовного воспитания молодежи и позволит уберечь ее от вредного влияния.
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